Ultrason kağıdında yazan lmp terimi ne demek?

Ultrason görüntülenmesi uzun yıllardan beri gebelikte yapılan rutin kontrollerinde kullanılmaktadır. Ultrason gebelik dönemi boyunca annelere rehberlik eden ve bebeğin nasıl ilerlediğini gösteren bir alettir. Hamile bayanlar doğuma kadar pek çok tıbbi terim ile karşılaşabilirler. İlk hamileliği yaşayan bayanlar ise bu terimlere oldukça yabancıdır. Pek çok karmaşık tıbbi sözcükler ve tedirginlikler hamilelik boyunca ön planda olabilir. Bu terimlerden bazıları da ultrason cihazlarında görülen ve çoğunluğu kısaltmalardan oluşan terimlerdir.

Lmp teriminin anlamı nedir?

Ultrason kağıdında gebelik ile ilgili birçok bilgi bulunur ve gebeliğin tahmini zamanının hesaplanması ile ilgili de bilgiler de bu terimlerdendir. Özellikle gebelik tarihinin tahmini olarak belirlenmesi de son gün tarihi ile alakalıdır. Anne adayının son tarihi bu bilgiler içinde yer almaktadır. İşte, ultrason kağıdında karşınıza çıkan LMP terimi de tam olarak size bu bilgileri vermektedir. LMP terimi hamile kalınan tarih yani hamileliğin başlangıcı olarak da kabul edilmektedir.

Ultrason nedir?

Genel tanımı itibariyle ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla vücudun görüntülenmesi işlemidir.

Ultrason ile neler görülebilir?