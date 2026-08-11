Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

Trabzon’da uzağı ve yakını daha iyi görmek için özel bir hastanede akıllı lens taktıran Ali İhsan Aydın'ın (56) sol gözü, operasyon sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle ameliyatla alındı. İhmal iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Aydın’a yanıt veren hastane yönetimi ise güvenlik kamerası görüntülerinde hastanın ameliyatlı gözünü elindeki mendille sildiğinin tespit edildiğini belirterek, enfeksiyonun hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını savundu. Ortahisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ali İhsan Aydın, hem uzağı hem de yakını göremediği için kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi. Aydın, araştırmaları sonucu 1,5 ay önce kent merkezinde gittiği özel bir göz hastanesinde ameliyat olmaya karar verdi. Aydın, sol gözüne akıllı mercek takılması için ameliyata alındı.