Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

"GÖZLÜKTEN KURTULMAK İSTEMİŞTİM" Kullandığı gözlükten kurtulmak istediği için akıllı lens operasyonu yaptıran Aydın, yaşananları anlattı. Aydın, “Gözlükten kurtulmak ve yaşam kalitemi artırmak istedim. İyi görmek, içim akıllı lens taktırmak istedim. İşlem yapıldıktan sonra gözümde ağrı olmaya başladı. Gözümde ağrı olunca doktoru aradım, normal bir süreç olduğunu ve geçeceğini söyledi. Hastaneye gittim. Gözüme iğne vurdular ve gözümü kollamam gerektiğini söylediler. Eve gelince yine ağrım olmaya başlayınca hastaneye gittim, tüm doktorlar tek tek gözüme baktı ve gözümde bir şey olmadığını söylediler. Yine eve geldim ve dayanılmaz ağrılarım sürmeye başladı. Gece tekrar hastaneye gittim bu kez gözüm kanlanmaya başlamıştı. 1-2 saat daha gözümle uğraştı ve asistanına gözüme merhem sürmesini söyledi. Benim ağrılarım bir türlü geçmedi. Devlet hastanesinin aciline gittim ve doktorumu aradım. ‘Gözümde ışık da görüntü de yok’ dedim. Beni Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler, ameliyata aldılar ve gözümün arkasını temizlediler. Biraz görür gibi oldum. Gözümde mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam gözüme iğne vurdular ve artık dördüncü günde oturduğum esnada gözüm gitti. Beni Ankara’ya gönderdiler. Yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek gözümü aldılar” diye konuştu.