  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı Poşet çay tüketenler dikkat! Sağlığınız elden gidebilir Alevler park halindeki tırı küle çevirdi! YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor Üniversiteden büyük buluş! Klima kullanmadan havayı 7 derece serinleten duvar ürettiler Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

Trabzon'da uzağı ve yakını daha iyi görmek ümidiyle özel bir hastanenin yolunu tutan Ali İhsan Aydın, akıllı lens operasyonu sonrası kap kaptığı enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybetti; gözü ameliyatla alınan adama hastaneden pişkince "mendil sürdün" savunması geldi!

#1
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

Sağlık sektörünü ticarethaneye çeviren özel hastanelerdeki ihmalkarlık zincirine bir yenisi daha eklendi. Trabzon’da yaşayan 56 yaşındaki Ali İhsan Aydın, daha konforlu bir görüşe kavuşmak amacıyla gittiği özel hastanede hayatının karardığı bir ameliyat masasına oturdu. Bıçak altına yatarak sol gözüne akıllı lens taktıran talihsiz adam, operasyonun hemen ardından gelişen ağır enfeksiyon yüzünden tek gözünden oldu.

#2
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

Trabzon’da uzağı ve yakını daha iyi görmek için özel bir hastanede akıllı lens taktıran Ali İhsan Aydın'ın (56) sol gözü, operasyon sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle ameliyatla alındı. İhmal iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Aydın’a yanıt veren hastane yönetimi ise güvenlik kamerası görüntülerinde hastanın ameliyatlı gözünü elindeki mendille sildiğinin tespit edildiğini belirterek, enfeksiyonun hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını savundu. Ortahisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ali İhsan Aydın, hem uzağı hem de yakını göremediği için kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi. Aydın, araştırmaları sonucu 1,5 ay önce kent merkezinde gittiği özel bir göz hastanesinde ameliyat olmaya karar verdi. Aydın, sol gözüne akıllı mercek takılması için ameliyata alındı.

#3
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

İddiaya göre operasyon sonrası Aydın’ın gözünde şiddetli ağrı başladı. Geçmeyen ağrıları nedeniyle Ankara’daki bir hastaneye sevk edilen Aydın’ın sol gözü iyileşme sağlanamayınca yapılan operasyonla alındı. Aydın, ihmal iddiasıyla avukatı aracılığıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

#4
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

"GÖZLÜKTEN KURTULMAK İSTEMİŞTİM" Kullandığı gözlükten kurtulmak istediği için akıllı lens operasyonu yaptıran Aydın, yaşananları anlattı. Aydın, “Gözlükten kurtulmak ve yaşam kalitemi artırmak istedim. İyi görmek, içim akıllı lens taktırmak istedim. İşlem yapıldıktan sonra gözümde ağrı olmaya başladı. Gözümde ağrı olunca doktoru aradım, normal bir süreç olduğunu ve geçeceğini söyledi. Hastaneye gittim. Gözüme iğne vurdular ve gözümü kollamam gerektiğini söylediler. Eve gelince yine ağrım olmaya başlayınca hastaneye gittim, tüm doktorlar tek tek gözüme baktı ve gözümde bir şey olmadığını söylediler. Yine eve geldim ve dayanılmaz ağrılarım sürmeye başladı. Gece tekrar hastaneye gittim bu kez gözüm kanlanmaya başlamıştı. 1-2 saat daha gözümle uğraştı ve asistanına gözüme merhem sürmesini söyledi. Benim ağrılarım bir türlü geçmedi. Devlet hastanesinin aciline gittim ve doktorumu aradım. ‘Gözümde ışık da görüntü de yok’ dedim. Beni Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler, ameliyata aldılar ve gözümün arkasını temizlediler. Biraz görür gibi oldum. Gözümde mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam gözüme iğne vurdular ve artık dördüncü günde oturduğum esnada gözüm gitti. Beni Ankara’ya gönderdiler. Yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek gözümü aldılar” diye konuştu.

#5
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

"NORMAL GÖREN GÖZÜM BİLE YETİSİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI" Tedavi sürecinde ihmal olduğunu öne süren Ali ihsan Aydın, “Aşırı bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Doktorum kendime güveniyordu, benim en büyük kaybım o oldu. Belki basit bir ultrasonla enfeksiyonum olduğunu anlayabilirlerdi. Olan benim gözüme oldu. Diğer gözüm bile puslu görüyor. Normal gören gözüm bile yetisini kaybetmeye başladı. Gözümü kaşımaya korkuyorum. Hastanelerde kaldım. İlaçla ayakta duruyorum. Sabah-akşam psikiyatriye gidiyorum. Bunların hepsi 1,5 ay içerisinde oldu. Yaşam kalitemi yükseltecek ve gözlükten kurtulacaktım. Bu yüzden akıllı lens taktırmak istedim. Gözlükle görüyordum. Ben elektrikçiyim; tornavidayı sıkamıyorum, işimi yapamıyorum. Yaşam kalitem sıfırlandı. Yürürken bile boşluğu basar gibiyim” dedi.

#6
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

"EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU" Ali İhsan Aydın’ın eşi Aysel Aydın, her hareketinde eşine eşlik etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Eşim gözünden oldu. Eşim nereye gidiyorsa ben onunla gitmek zorundayım. Tek başına gidemiyor. İşi, gücü yarım kaldı. Psikolojisi bozuldu. Evden dışarı çıkmıyor. Ailecek yıprandık, bittik. Çocuklarımızın da psikolojisi bozuldu. Eşimle ikili gibi olduk. Maddi manevi zor durumdayız. Herkes cezasını çeksin. Bu çok zor bir süreç. ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Kapalı göze biz nasıl mikrop kaptıralım? Adamın gözü gitti. Benim hayatım da bitti” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

"TÜM HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ" Avukat Muhammet Can Zal da “Biz, burada yalnızca hukuki süreci işletirken sadece maddi ve manevi tazminat boyutunda değil, aynı zamanda sağlık kuruluşlarının tıbbi standartlara uyduğunu ve sağlık hizmetleri verilirken bu standartların dışına çıkılmadığının yargısal denetime tabi tutularak, hukuka uygun olup olmadığını denetime tabi tutturmak istiyoruz. Bu süreçte tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Ali Aydın’ın bu durumundan sorumlu tüm kurum ve kuruluşları, şahısları adli ve hukuki süreçte ilerleyerek sorumluların tespit edilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

#8
Foto - Gözlükten kurtulayım derken gözünden oldu: Skandal ihmale rezil savunma

HASTANEDEN AÇIKLAMA Öte yandan iddiaya ilişkin hastane yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, tedavi sürecinde hasta ile sürekli iletişimde olunduğu, hastanın operasyon sonrası dikkat etmesi gereken hijyen kurallarına ilişkin önceden bilgilendirildiği belirtildi. Hastanın operasyondan bir gün sonra kontrol amacıyla geldiği hastanede güvenlik kamerası görüntülerinde elindeki mendille yüzünü, alnını ve ardından da ameliyatlı gözünü sildiğinin belirlendiği ifade edildi. Hastanın hijyen kurallarına uymadığı ifade edilerek, yaşanan durumla ilgili hastane ve doktor kaynaklı herhangi bir ihmal bulunmadığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
Aselsan’dan "Gemilerin muhafızı" Gökdeniz paylaşımı
Teknoloji

Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!
Dünya

Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Tayland'da eski milletvekili Chalong Reawraeng'in, başkent Bangkok'ta eski bir polis yetkilisi ve yerel yönetici Thongchai Yenprasert'i sila..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23