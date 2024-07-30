Ultra zengin sayısı artıyor: Servet 49 trilyon doları aştı!

Dengesizleşen gelir dağılımı ile birlikte ultra zengin statüsünde yer alanların serveti yıllık bazda yüzde 7,1 arttı ve 49,2 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca, merkez bankalarının faiz indirimlerinin bu servetlere katkıda bulunacağı da öngörüldü.

Veri firması Altrata tarafından hazırlanan rapora göre, bozulan gelir dağılımı ile yoksullar daha fazla yoksullaşırken varlıklı kesim ise servetini büyütüyor.

Söz konusu rapora göre 2023’te ultra zenginlerin serveti yıllık yüzde 7,1 artarak 49,2 trilyon dolara ulaştı. 30 milyon dolar ve üzerinde varlığa sahip olanları niteleyen ultra zengin sayısı da geçen yıl yüzde 7,6 artarak 426 bin 330 kişiye ulaştı.

Küresel krizler ultra zengin sayısını artırdı

Sözcü Gazetesi Yazarı Tolga Uğur'un haberine göre, dünyanın Covid-19, enflasyon, Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşlar gibi birçok krizle mücadele ettiği son 5 yılda ultra zengin sayısı yüzde 20 arttı.

Rapordaki bulgulara göre 2028’e kadar ultra zengin sayısının yüzde 38’lik artışla 587 bin 650’ye ulaşması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre 1 ile 5 milyon dolar arasında varlığa sahip olanların servetinin toplamı 63 trilyon dolar, 5 ile 30 milyon dolar orasında varlığa sahip olanların servetinin de 39,4 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor. Böylece dolar milyoneri olan 38 milyon kişinin serveti 2023’te 151,6 trilyon dolara ulaştı. Ultra zengin olarak nitelendirilen ve sayıları 500 bini bile bulmayan bu küçük grup, 2023’te 118 milyar dolarlık lüks tüketim harcaması yaptı. Ultra zenginlerin harcamalarının yüzde 30’u lüks ürünlere gitti.

17,1 trilyon dolarlık servet ABD'de bulunuyor

Ultra zengin sayısında ilk sırada ABD var. ABD’de 147.950 ultra zenginin 17,1 trilyon dolarlık serveti bulunuyor. ABD’nin ardından sıralanan Çin, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık, ilk 5 sırayı oluşturuyor.

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Şehir bazında bakılırsa, en çok “ultra zengin” 16 bin 630 kişiyle New York’ta yaşıyor. 12 bin 546 kişiyle Hong Kong onu takip ederken, 8 bin 955 kişiyle Los Angeles ve 6 bin 445 kişiyle Tokyo da ultra zengin sayısında öne çıkıyor.

Faiz indirimleri 'ultra zenginlere' kazandırabilir

Raporda, merkez bankalarının faiz indirimlerinin başlamasının ve endüstrilerdeki büyümenin “ultra zenginlerin” servetine katkıda bulunacağı da öngörüldü.