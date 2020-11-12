Ültimatom ne demek? Bir kelimenin anlamını ya da doğru yazılışını merak edenler internette araştırma yapmayı tercih ediyor. Peki, ültimatom kelimesinin anlamı nedir? Ültimatom vermek nedir?

Ültimatom vermek ne demek?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ültimatom kelimesinin anlamı şöyle:

1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

2. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.