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Aktüel Ültimatom vermek ne demek?
Aktüel

Ültimatom vermek ne demek?

Ultimatom mu ültimatom mu? | Pek çok kişi anlamını ya da yazılışını bilmediği kelimeleri internetten araştırmayı tercih ediyor. Peki, ültimatom anlamı nedir? | Ültimatom nasıl doğru yazılır? | Ültimatom kelimesi Türkçe mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:00:00 -
Ültimatom vermek ne demek?

Ültimatom ne demek? Bir kelimenin anlamını ya da doğru yazılışını merak edenler internette araştırma yapmayı tercih ediyor. Peki, ültimatom kelimesinin anlamı nedir? Ültimatom vermek nedir?

Ültimatom vermek ne demek?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ültimatom kelimesinin anlamı şöyle:

1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.

2. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.

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