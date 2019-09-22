Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’ tepkisi! HDP, Türk-İslâm düşmanı

Yozgat Polis Okulu’nda “Turan Marşı” eşliğinde eğitim verilmesinden HDP rahatsız oldu. HDP, verilen eğitim hakkında TBMM’ye bir soru önergesi vererek, “Sorumlu yöneticilerin derhal görevlerine son verilmelidir” demesine, ülkücülerden sert tepki geldi.

Her zaman Türk İslâm’dan rahatsız oldular!

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Turan marşı bu milletin binlerce yıllık ülküsüdür. Turan’ın bir sonraki aşaması kızıl elmadır. Hep bu milletin mefkuresi olmuştur. PKK neticede Marksist, Leninist ve ateist bir örgüttür. Dolayısıyla ateist bir örgütün siyasi uzantısı olan bir parti elbette Türk İslam kültürünün bir ürünü olan marş ve dini değerlerden rahatsız olurlar” dedi.

HDP bütün değerlere karşı!

Ülkücü avukat Hasan İlter de, “HDP’nin derdi ne Türk-İslam dünyası, ne Müslüman dünyası. Amaçları Amerika’nın güdümünde hareket ederek, siyonist İsrail’in projelerine hizmet etmek. PKK’nın şehirdeki siyasi uzantısının HDP olduğunu dünya alem biliyor. Dolayısıyla PKK da Marksist, Leninist ve ateist bir örgüttür. Bunların İslam’dan Türklükten, Kürtlerden nefret etmesi de normaldir. Ayrıca HDP Türk ve İslam olan bütün değerlere karşıdır” şeklinde konuştu.