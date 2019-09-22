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Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’ tepkisi! HDP, Türk-İslâm düşmanı

Yozgat Polis Okulu’nda “Turan marşı” eşliğinde eğitim verilmesinden rahatsız olan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eğitim hakkında TBMM’ye verdiği soru önergesinde yer alan, “Sorumlu yöneticilerin derhal görevlerine son verilmelidir” ifadelerine ülkücülerden sert tepki geldi.

22 Eylül 2019 Pazar 11:28
Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’ tepkisi! HDP, Türk-İslâm düşmanı

Yozgat Polis Okulu’nda “Turan Marşı” eşliğinde eğitim verilmesinden HDP rahatsız oldu. HDP, verilen eğitim hakkında TBMM’ye bir soru önergesi vererek, “Sorumlu yöneticilerin derhal görevlerine son verilmelidir” demesine, ülkücülerden sert tepki geldi.

Her zaman Türk İslâm’dan rahatsız oldular!

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Turan marşı bu milletin binlerce yıllık ülküsüdür. Turan’ın bir sonraki aşaması kızıl elmadır. Hep bu milletin mefkuresi olmuştur. PKK neticede Marksist, Leninist ve ateist bir örgüttür. Dolayısıyla ateist bir örgütün siyasi uzantısı olan bir parti elbette Türk İslam kültürünün bir ürünü olan marş ve dini değerlerden rahatsız olurlar” dedi.

HDP bütün değerlere karşı!

Ülkücü avukat Hasan İlter de, “HDP’nin derdi ne Türk-İslam dünyası, ne Müslüman dünyası. Amaçları Amerika’nın güdümünde hareket ederek, siyonist İsrail’in projelerine hizmet etmek. PKK’nın şehirdeki siyasi uzantısının HDP olduğunu dünya alem biliyor. Dolayısıyla PKK da Marksist, Leninist ve ateist bir örgüttür. Bunların İslam’dan Türklükten, Kürtlerden nefret etmesi de normaldir. Ayrıca HDP Türk ve İslam olan bütün değerlere karşıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:28
  1. Yozgat Polis Okulu
  2. Turan Marşı
  3. HDP
  4. TBMM
  5. Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran
  6. PKK
  7. Marksist
  8. Leninist
  9. ateist
  10. Türk İslam
  11. Ülkücü avukat Hasan İlter
  12. Türk-İslam dünyası
  13. siyonist İsrail

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 43 dk önce
    Bildigimiz bir seyi yenimi soyluyorsunuz hdp hacli siyonist orgutudur
  • arif n.arif n.50 dk önce
    ermeni marsi söyleserlerdi hdp bundan rahatsiz olmazdi,
  • fahri ertürk mıcıroğlufahri ertürk mıcıroğlu1 sa önce
    Aynı hdp aile kurumunun ulkede yok olmasını arzu ediyor feminist orgutleri destekliyor ve ab tarafindan fonlanmasini sagliyor

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