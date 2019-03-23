Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek! Binali Yıldırım’ın seçim şarkısı Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’den
Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği her alanda devam ediyor. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı. Ve o şarkıya, ilk Yeni Akit ulaştı.23 Mart 2019 Cumartesi 13:03
Muhammet Kutlu Ankara Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği her alanda devam ediyor. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.
“İki yaka bir sevda” İstanbul’da ittifakın sloganı oldu
Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleşen ortak organizasyonlarda MHP ve AK Parti'nin birlikteliğini vurgulayan “İki Yaka Bir Sevda” sloganı ön plana çıkmıştı. Hem İstanbul'un iki yakasını ve İstanbul sevdasını hem de MHP ve AK Parti'nin bir araya gelmesini sağlayan memleket sevdasını vurgulayan bu slogan; bir seçim şarkısına da ilham oldu. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.
İşte ülkücülerin Binali Yıldırım’a hediyesi o şarkı
Gürbüz Gözüm’ün Yıldırım için bestelediği enfes şarkının klibine, Yeni Akit ulaştı. İşte Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’ün Binali Yıldırım için bestelediği şarkının sözleri:
İstanbul’da bütün yüzler gülecek
Kutlu ittifakla hizmet sürecek
İki yaka sevdamızla bütünleşecek
Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la başaracağız
İstikrarla devam gayretle devam
İşçisiyle esnafıyla milletle devam
Tevazu samimiyet gayretle devam
Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la başaracağız
Sultan Mehmed'in fethettiği İstanbul
Atatürk'ün kurtardığı İstanbul
Erdoğan'ın dirilttiği İstanbul
Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la şahlanacağız
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