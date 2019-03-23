0553 313 94 23

Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek! Binali Yıldırım’ın seçim şarkısı Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’den

Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği her alanda devam ediyor. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı. Ve o şarkıya, ilk Yeni Akit ulaştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:03

 Muhammet Kutlu  Ankara  Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği her alanda devam ediyor.  Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.

“İki yaka bir sevda” İstanbul’da ittifakın sloganı oldu

Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleşen ortak organizasyonlarda MHP ve AK Parti'nin birlikteliğini vurgulayan “İki Yaka Bir Sevda” sloganı ön plana çıkmıştı. Hem İstanbul'un iki yakasını ve İstanbul sevdasını hem de MHP ve AK Parti'nin bir araya gelmesini sağlayan memleket sevdasını vurgulayan bu slogan; bir seçim şarkısına da ilham oldu. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.

İşte ülkücülerin Binali Yıldırım’a hediyesi o şarkı

Gürbüz Gözüm’ün Yıldırım için bestelediği enfes şarkının klibine, Yeni Akit ulaştı. İşte Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’ün Binali Yıldırım için bestelediği şarkının sözleri:

İstanbul’da bütün yüzler gülecek
Kutlu ittifakla hizmet sürecek
İki yaka sevdamızla bütünleşecek

Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la başaracağız

İstikrarla devam gayretle devam
İşçisiyle esnafıyla milletle devam
Tevazu samimiyet gayretle devam

Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la başaracağız

Sultan Mehmed'in fethettiği İstanbul
Atatürk'ün kurtardığı İstanbul
Erdoğan'ın dirilttiği İstanbul

Yeniden yeniden kazanacağız
Binali Yıldırım’la şahlanacağız

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:03
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. MHP
  4. AK Parti
  5. Binali Yıldırım
  6. Gürbüz Gözüm

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu21 dk önce
    Bu ülkede biri vatan hainlerine mehmetçik diyor savcılarda bön bön bakıyor.Fetö intikam hesaplasrı yapıyor haydi ankara mitingine beyler uyumayin
  • Ankarada 1.5 milyon kişiyizAnkarada 1.5 milyon kişiyiz23 dk önce
    Sadece bizim semtten 750 kişi ankara mitingine gidiyor. Akın akın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan miting alanındaki halka seslendi
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan..
  2. Aktaş: “Mudanya için uyum şart”
  3. "Dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi"
  4. Venezuela'dan Trump ve Pence'e çağrı:..
  5. Adana'da feci kaza! Oğlunu kurtaran..
  6. Madde bağımlılığını hazırladıkları..
  7. Suriye’de çocuklarına kaybeden anne..
  8. Aliağa’da 600 fidan toprakla buluştu
  9. Başkan Mustafa Çöl, öğrenciler ile..
  10. Bayburt’ta FETÖ’den 1 tutuklama
  11. "Duba şehri Yalova"
  12. İdlib'e hava saldırısında ölü sayısı..
  13. Medikar Hastanesi ‘Bebek Dostu..
  14. Alman ırkçı siyasetçiden skandal sözler!
  15. Kastamonu’da tarih yeniden canlanıyor
  16. Pazaryeri’nde seçim afişlerine çirkin..
  17. Mezitli Belediyesi 2. Liseler Arası..
  18. Çömlek ustaların yaptığı 2 metre..
  19. MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf..
  20. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

Günün Karikatürü

23 Mart 2019
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok