Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek! Binali Yıldırım’ın seçim şarkısı Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’den

Muhammet Kutlu Ankara Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği her alanda devam ediyor. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.

“İki yaka bir sevda” İstanbul’da ittifakın sloganı oldu

Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleşen ortak organizasyonlarda MHP ve AK Parti'nin birlikteliğini vurgulayan “İki Yaka Bir Sevda” sloganı ön plana çıkmıştı. Hem İstanbul'un iki yakasını ve İstanbul sevdasını hem de MHP ve AK Parti'nin bir araya gelmesini sağlayan memleket sevdasını vurgulayan bu slogan; bir seçim şarkısına da ilham oldu. Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün Binali Yıldırım için seslendirdiği şarkı; başta Yıldırım olmak üzere tüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.

İşte ülkücülerin Binali Yıldırım’a hediyesi o şarkı

Gürbüz Gözüm’ün Yıldırım için bestelediği enfes şarkının klibine, Yeni Akit ulaştı. İşte Ülkücü sanatçı Gürbüz Gözüm’ün Binali Yıldırım için bestelediği şarkının sözleri:

İstanbul’da bütün yüzler gülecek

Kutlu ittifakla hizmet sürecek

İki yaka sevdamızla bütünleşecek

Yeniden yeniden kazanacağız

Binali Yıldırım’la başaracağız

İstikrarla devam gayretle devam

İşçisiyle esnafıyla milletle devam

Tevazu samimiyet gayretle devam

Yeniden yeniden kazanacağız

Binali Yıldırım’la başaracağız

Sultan Mehmed'in fethettiği İstanbul

Atatürk'ün kurtardığı İstanbul

Erdoğan'ın dirilttiği İstanbul

Yeniden yeniden kazanacağız

Binali Yıldırım’la şahlanacağız