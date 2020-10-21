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Gündem Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor
Gündem

Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Sosyal medyada bir takım mihraklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi psikolojik harekata girişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:39:00 - 2020-10-21 16:47:53
Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kasım ayında seçime gidiyor. Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden arasındaki rekabette iyiden iyiye kızıştı.

Sosyal medyada psikolojik harekat

ABD'deki seçimler öncesi sosyal medyada bir takım mihraklar, adeta psikolojik harekat başlattı.

“Trump'ın bozkurt işareti ne anlama geliyor?” şeklinde çakma bir paylaşımı sosyal medyada yayarak Türkiye'deki ülkücüleri Amerikancı olarak göstermeye çalıştılar.

Duyarlı ülkücüler, fotoşoplanmış resme hemen tepki göstererek “İşbirlikçi Trump hesap verecek” şeklinde bir yorumla bahse konu olan resmi hazırlayan kişileri de uyardılar.

FETÖ'cüler de harekete geçti

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetulllahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı sosyal medya hesapları, söz konusu fotoğrafı ülkücüleri kışkırtmak için paylaşımlara devam ediyor.

Trump ve Biden'ın "Erdoğan" siyaseti

ABD siyaseti son dönemlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerine kurulu...

Öyleki; başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almış ve, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı.

Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin bulunduğunu ve Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

 

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