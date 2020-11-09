  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ülkücü Hasan Şimşek kimdir?
Gündem

Ülkücü Hasan Şimşek kimdir?

Ülkücü Hasan Şimşek, vefatının sene-i devriyesinde rahmet minnetle anılıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde PKK'lılarca şehit edilen Hasan Şimşek, şehadetinin 10. yıl dönümünde unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:43:00 -
Ülkücü Hasan Şimşek kimdir?

Ülkücü Hasan Şimşek, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde PKK'lı öğrencilerin saldırısı sonucu bıçakla ağır yaralanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü önünde Mehmet Tuğrul tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Şimşek'in Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin Köyü'ndeki mezarını ziyaret etmişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?
Gündem

Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. ..
AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay