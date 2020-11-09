Ülkücü Hasan Şimşek kimdir?
Ülkücü Hasan Şimşek, vefatının sene-i devriyesinde rahmet minnetle anılıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde PKK'lılarca şehit edilen Hasan Şimşek, şehadetinin 10. yıl dönümünde unutulmadı.
Ülkücü Hasan Şimşek, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde PKK'lı öğrencilerin saldırısı sonucu bıçakla ağır yaralanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü önünde Mehmet Tuğrul tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Şimşek'in Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin Köyü'ndeki mezarını ziyaret etmişti.