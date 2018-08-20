Ülkü Ocaklarından Kurban bayramı mesajı

Kılavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurbanın, Allah'a yönelmenin, Allah'a kulluk etmenin en samimi ifadelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Kurban ibadetinin, Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı, kardeşlik ve dostluğu, birlik ve beraberliği, ümit ve gayreti arttığını da belirten Kılavuz, Ülkü Ocaklarının, bu Kurban Bayramı'nda da hayırsever vatandaşlar tarafından emanet edilen kurbanları, şehit aileleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını aktardı.

Kılavuz, Ülkü Ocakları'na emanet edilen kurbanların, Kafkasya, Türkistan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kesileceğini, Bosna, Borçalı, Azerbaycan, Afganistan, Kerkük, Çobanbey'deki ihtiyaç sahiplerine paylaştırılacağını kaydetti.

Kılavuz, kurbanlarını Ülkü Ocakları'na teslim eden herkese teşekkür etti.



'TÜRK MİLLETİ EN YOKSUL ZAMANLARINDA DAHİ AYAĞINA GİYDİĞİ ÇORABI...'

Türkiye'nin gelişmesinden ve güçlenmesinden rahatsızlık duyanların fırsat kolladığını vurgulayan Kılavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, Türk milletini geriletmek, güçsüz düşürmek isteyenler adeta kuyruğa girmişlerdir ama unuttukları bir şey vardır, Türk milleti en yoksul zamanlarında dahi ayağına giydiği bir çift çorabı ordusuna bağışlamış, yarım ekmeğini bile yarıya bölerek, namerde muhtaç olmaktansa açlıktan ölmeyi şeref sayarak bugünlere ulaşmış bir millettir.

ABD tarafından Türkiye'ye yönelik olarak başlatılan ekonomik ablukanın karşısında milletimiz dimdik durmakta, üzerimizde oynanan oyunu tüm çıplaklığıyla görmektedir. Ülkemiz bu saldırılar karşısında tek yumruk, tek yürek olmuştur. Allah'ın izni, milletimizin sabır ve tevekkülüyle bu karanlık günler de aşılacak, Türkiye'nin önünde hiçbir kuvvet duramayacaktır. Türk'e kefen biçmek, mezar eşmek isteyenler o kefenlerin içine kendisi girecek, o mezarlara da kendileri düşeceklerdir. Mübarek Kurban Bayramı'nın Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini, birliğe, dirliğe, düzenliğe kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm gönüldaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."