Ülkü Ocakları'ndan çok sert mesaj! 'Bu hareketi sahipsiz mi sandınız?'

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, eski başkan Suat Başaran ve Atilla Kaya'yı eleştirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yıldırım, "Geçmişte Ülkü Ocakları çatısı altında görev yapmış ancak bugün hareketimizle hiçbir bağı kalmamış bazı kişilerin liderimize ve hareketimize yönelik fitneci saldırılarını büyük bir sabır ve dikkatle takip etmekteyiz." dedi.

'CHP-İP-HDP değirmenine nasıl su taşıdıklarını biliyoruz'

"Suat Başaran ve Atilla Kaya'nın, Milliyetçi-Ülkücü Harekete, Başbuğumuzun emaneti Ülkü Ocaklarına ve bizi biz yapan mukaddes değerlerimize karşı sürekli ve seviyesizce saldırarak Ülkücü Hareketi yıpratma arayışı içinde olduklarını görüyoruz." diyen Yıldırım, "Bu iki kafadarın, her fırsatta Ülkücü Hareketin karşısındaki şer cephesinde saf tutarak, CHP-İP-HDP değirmenine nasıl su taşıdıklarını, Ülkücü Harekete ve liderimize karşı olan muhasım odakların çizgisinde nasıl birer piyon haline geldiklerini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Servet Avcı ile iş tutuyor'

Suat Başaran'ın CHP'li isimlerle dayanışma içinde olduğunu iddia eden Yıldırım, "Hayattayken Başbuğumuza hakaret edecek kadar alçalan Suat Başaran, dün hareketimizi bölmek için kurulan yapının başını çeken Servet Avcı'yla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde iş tutuyor, CHP'li adayın arkasında durarak erdemlilik edebiyatı yapıyor. Bu durumun inandırıcı olmadığı ortadadır." diye konuştu.

'Ülkücü Harekete, bu denli iştahla saldırmak, tabiri caizse 'Yaşasın Fitne' diyerek fırsat kollamak utanılası bir durumdur'

Ahmet Yiğit Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunların, tek derdi 'biz yoksak siz de olmayın' anlayışıdır. Ancak bilmeliler ki, yanıldıklarını onlara gösterecek irade bizde fazlasıyla mevcuttur. Bu fitneciler, mankurt akıllarıyla binlerce şehit vermiş Milliyetçi-Ülkücü Hareketi yıkabileceklerini mi düşünüyorlar? Bunlar Ülkücü Hareketi sahipsiz mi sanmaktadır?"

Yoksa aldıkları sözler, yaptıkları gizli pazarlıklar akıllarını başlarından mı almıştır?

"Karabağ’da 30 yıllık Ermeni işgali sona ermiş ve Türk Dünyası adına, Turan adına büyük bir adım atılmıştır. Ülkücü Hareket ve liderimizin tavrı bu hususta belirleyici rol oynamıştır. Malum şahıslar konuyla ilgili tek bir cümle etmemiştir. Bu nasıl Türkçülük-Turancılıktır?"

'Pervin Buldan ile fidan dikilmesine hangi eleştiriyi yaptılar?'

"Ülkü Ocakları, Türkiye'nin her karış toprağına yüzbinlerce fidan dikerken hangisinin eli toprağa değmiştir veya destek verdikleri Ekrem İmamoğlu'nun ormanlarımızı yakan PKK'nın sesi Pervin Buldan'la fidan dikme bahanesiyle bir araya gelmesine hangi eleştiriyi yapmışlardır?"

'Yaptıklarınız açıkça hainliktir'

Yıldırım, sözlerini şu mesajla tamamladı: "Ülkücü Hareket aynı ruh ve heyecanla dimdik ayaktadır ve mazisinden aldığı güçle dün olduğu gibi bugün de Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emrinde, Başbuğumuzun izinde Kızıl Elma için çalışmaktadır. Uyardık anlamadınız,söyledik duymadınız! Sizin yaptıklarınız bozgunculuk değil açıkça hainliktir."