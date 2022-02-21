Ülkü Ocakları'ndan Akşener'e çok sert tepki: Hangi yüzle...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak için paylaşım yapmasına Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, Akşener'e "Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!” sözleriyle seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu 7. ölüm yıl dönümünde anmak için dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Değerlerimizi istismardan uzak durun!"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Akşener'e paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, İYİ Parti'nin yuvarlak masada muhalefet liderleriyle bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi:

"Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6'lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!"