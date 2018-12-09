Ülkü Ocakları'nda karar verildi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, görevini 1 Ocak 2019 tarihinde bırakıyor.

Yerel seçim öncesi alınan bu karar, ülkü ocaklı gençler ve partililer arasında şok etkisi yaptı.

"Her şey için hakkınızı helal edin"

Bugün gün içersinde Ülkü Ocaklı üniversite temsilcilerine şu mesaj gönderildi: 6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak Liderimiz Sn Devlet Bahçeli beyin taktirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018 e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz.

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