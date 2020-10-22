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Aktüel Ülkü Ocakları üyeleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu
Aktüel

Ülkü Ocakları üyeleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:09:46 -
Ülkü Ocakları üyeleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu

EDİRNE (AA) - Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı üyeleri havaların soğumasıyla sokakta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su koymaya başladı.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Salih Zileli, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanları için mama desteğinde bulunmaya başladıklarını belirtti.

Can dostlarını unutmadıklarını aktaran Zileli, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Edirnelileri sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Zileli, şunları kaydetti:

"Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız, özellikle soğuyan hava şartlarını göz önünde bulundurarak Rabb'imizin sessiz kulları olan hayvanları hatırlamalıyız.

Bu düşünce ile yola çıkarak başlattığımız etkinliğe uzun bir kış vakti boyunca devam edeceğimizi bildirerek Edirneli tüm hemşehrilerimizin bahsedilen noktada üzerlerine düşenleri yapacağı temennisinde bulunuyorum."

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