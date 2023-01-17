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Gündem Ülkü Ocağı Başkanı'nın aracı yandı! Kundaklama şüphesi var
Gündem

Ülkü Ocağı Başkanı'nın aracı yandı! Kundaklama şüphesi var

Mersin'in Anamur ilçesinde Ülkü Ocağı Başkanı Mehmet Satar'ın otomobili gece yarısı park halindeyken yandı. Olaya ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:16:00 -

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Anamur İlçe Başkanı ve Okul Müdürü Mehmet Satar'ın 33 AEJ 784 plakalı otomobili evinin önünde park halindeyken yandı. Alev alev yanan aracı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Polisin, aracın kundaklama sonucu yanmış olabileceğini değerlendirmesiyle olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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