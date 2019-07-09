Ülkeyi yasa boğan kaza! Çok sayıda ölü var Dominik Cumhuriyeti'nde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir aracın kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir aracın kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 8 Haiti ve 1 Dominik Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti. Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü doktoru Miledis Almonte, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şoförünün keskin virajda kontrolü kaybetmesi üzerine aracın sulama kanalına düştüğünü belirtti. Almonte, kazada 8 Haitili ve 1 Dominiklinin öldüğünü, yaralanan diğer 3 kişinin de Santiago De Los Caballeros şehrinde bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Görgü tanıkları, Haitili göçmenlerin çoğu zaman ülkeye giriş yaptığı Navarrete bölgesindeki kaza sırasında sedan tipi araçta 17 kişinin olduğunu iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.