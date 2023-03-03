Ülkeyi terk mi ediyor? Yaptığı açıklama şaşırttı...

Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur alışverişte görüntülendi. Ülkemizin yaşadığı zor günlere dair sorular üzerine "Londra'ya gidip geldiğini söyledi. Oyuncunun açıklaması "Ülkeyi terk edecek mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur dizide Savcı Leyla rolüne hayat veriyordu. Kurtlar Vadisi sonrası geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu alışverişte görüntülendi.

Alışveriş yapmak için Akmerkez'e geldiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda" dedi.

SnobMagazin'e göre; Çiğdem Batur, beklenen Marmara depremiyle alakalı ise, "Londra'ya gidip geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık" dedi.

Oyuncunun açıklaması "Ülkeyi terk edecek mi?" sorularını beraberinde getirdi.

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