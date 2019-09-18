Ülkeyi sarsan olay! Okulda çıkan yangında 30 öğrenci hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir ilkokulda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti.18 Eylül 2019 Çarşamba 15:52
Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında 30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni bilinmiyor
Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
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