Ülkeyi sarsan olay: 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine hapsetti

Ibaraki bölgesinde bulunan Hitachinaka kentinde yaşanan olayda, polisin verdiği bilgiye göre 37 yaşındaki Kenichi Hoshino, cumartesi sabahı üç yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitledi ve 90 dakika boyunca orada tuttu. Olay sırasında, Hoshino’nun 28 yaşındaki eşinin ve beş yaşındaki kızının evde olmadığı belirtildi.

Daha sonra ambulansı arayan Hoshino, oğlunun makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun susuz kaldığı tespit edildi.

İstismar şüphesiyle sorgulanan baba ise, daha sonra oğlunu kendisinin kilitlediğini itiraf etti. Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.