Ülkeyi karıştıran bir seks partisi skandalı daha! İngiliz Kraliçesi kışladayken paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerden Oxford Üniversitesi'nde ortaya çıkan seks partisiyle çalkalanan İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşıldı.

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve sarhoş olduğu iddia edildi. Sarhoşluğun cesareti ile kadını gizlice birliğe sokan İngiliz askerler seks partisi yaptı ve bu durumu video kaydına aldı.

Ülke çalkalanıyor: İngilizlerin en iyi üniversitesinde skandal seks ve uyuşturucu partisi!

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltındalar. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth’in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

Kraliçe Elizabeth ölecek mi? İngilizler cenazesini kaldırdı!

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards’ Leuchars Station’ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

Kraliçe yasak koydu, gelinin babası düğüne gelemedi!

Kendisini 'kral' yapmayan eşine küstü: Beni kraliçe ile aynı yere gömmeyin