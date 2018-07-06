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Ülkeyi karıştıran bir seks partisi skandalı daha! İngiliz Kraliçesi kışladayken paylaşıldı

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşılması ise dikkat çekti.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:25
Ülkeyi karıştıran bir seks partisi skandalı daha! İngiliz Kraliçesi kışladayken paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerden Oxford Üniversitesi'nde ortaya çıkan seks partisiyle çalkalanan İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşıldı.

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve sarhoş olduğu iddia edildi. Sarhoşluğun cesareti ile kadını gizlice birliğe sokan İngiliz askerler seks partisi yaptı ve bu durumu video kaydına aldı.

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Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltındalar. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth’in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

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Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards’ Leuchars Station’ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:25
  1. Oxford Üniversitesi seks partisi skandalı
  2. İngiliz askeri kışlada seks partisi
  3. Kraliçe II. Elizabeth
  4. Kraliçe Elizabeth
  5. The Dragoon Guards’ Leuchars Station

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