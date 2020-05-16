Ülkeyi ayağa kaldıran iddia: Husiler, DSÖ’nün gönderdiği tıbbi malzemelere el koydu
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ülkedeki sağlık kuruluşlarına gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husiler’in el koyduğunu iddia etti.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğunu öne sürdü.
Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan İryani, hükümetinin ülkedeki sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım malzemelerini ilettiğini ancak Husiler'in el koyduğunu iddia etti.
“Husiler, kendi destekçileri için ele geçirdi”
İryani, şu ifadeleri kullandı:
"DSÖ'den temin edilen tıbbi yardımlar, Husilerin olduğu bölgelerdeki sağlık merkezlerine dağıtılmak üzere ulaştırılırken Husiler, kendi destekçilerine ulaştırılmak üzere bunları zorla ele geçirdi."
Yemenli Bakan, söz konusu faaliyetin BM tarafından kınanması talebinde bulundu, gönderilen yardımların hastanelere dağıtılması için Husiler'e baskı yapılmasını istedi.