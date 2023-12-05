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Gündem Ülker’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Ülker’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:26:00 -
Ülker’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ülker ailesinin mutlu günü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, Japon nişanlısı Ayako Takasu ile evlendi.

Ülker ailesinin mutlu günü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, Japon nişanlısı Ayako Takasu ile evlendi.

Ülker ailesine Japon gen geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Fatih Ülker, Japon nişanlısı Ayako Takasu ile önceki akşam düzenlenen sade bir törenle evlendiler.

Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da tanınmış isimler katıldı.
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2000 yılında Murat ve Betül Ülker çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gelen Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl You An Li ve Toshio Takasu çiftinin kızı Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.

Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.

 

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