Ülker'e Starbucks üzerinden algı operasyonu! Murat Ülker'den yalanlara jet cevap

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Eli kanlı terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan katliamlarına devam ediyor.

Türkiye'de ve dünyada vicdan sahibi insanlar terörist İsrail’e destek veren markaları boykota başladı.

Zulme sessiz kalmayanların boykot ettiği markalar arasında yer alan Starbucks üzerinden Türkiye'nin köklü, güçlü markası Ülker hedef gösterilmeye başlandı.

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları öncesi ve alınan boykot kararı öncesi Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan ile bir araya gelen Ülker'in sahibi Murat Ülker ve oğlu Yahya Ülker, fotoğraf karesi üzerinden sosyal medyada karalama kampanyasına uğradı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziyaretin boykot öncesi değil de yeni yapılmış gibi gösterilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker açıklama yaparak tepki gösterdi.

'Starbucks'a destek veriyor' iftirasıyla ilgili Ülker şu ifadeleri kullandı:

Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin “destek veriyor” diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum. Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugünde aynı yerdeyiz. İşimize odaklanmış ülkemiz ve milletimiz için istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyoruz. Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür. Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?

Şantajcı 'Gıda Dedektifi'

İtibar zedelemek için başlatılan bu karalama kampanyasının bayrak tutanı arasında Türk markalara yaptığı şantaj ve baskılarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy yer alıyor.

Ülker, Gıda Dedektifi'nin 'asılsız iddiaları' nedeniyle daha önce de yargıya başvurdu ve açtığı iki davayı da kazandı. Markaya karşı başlatılan bu son saldırı sonrası Gıda Dedektifi'ne bir dava daha açıldı.