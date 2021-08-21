Ülker’e iki ödül birden

Geçen yıl 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katılımıyla 455 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atan Ülker Bisküvi, ortaya koyduğu başarılı finansman modeliyle, 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde iki kategoride ödül olan tek şirket oldu. Uluslararası bankalardan uzun vadeli finansman sağlayarak, sermaye yapısını daha da güçlendiren Ülker Bisküvi, bu başarısıyla “Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması” ve “Yılın Kurumsal Finansman Ekibi” kategorilerinde ödül aldı. Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, “Dünya ve ülkemiz uzun bir süredir hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.