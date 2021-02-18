  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı
Ekonomi

Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda adını duyurmaya devam eden Ülker; S&P Global’in “The Sustainability Yearbook 2021” (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2021) listesine gıda sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:01:00 -
Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global’in hazırladığı, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde ilk 631 şirket arasında yer aldı.

Listenin gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirket arasında ilk ve tek Türk şirketi olarak bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülker’de israfsız şirket modeliyle, hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hem de işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. 2014 yılında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütürken, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz.Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

Sürdürülebilirlik çalışmalarının, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm paydaşları içine alarak şekillendiğini dile getiren Buyurgan “Su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. Faaliyetlerimizin her adımında kaynakları israf etmeden, sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Diğer yandan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretimimizle, yatırımlarımızla, istihdamımızla, ihracatımızla, ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor
Gündem

Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor

Libya ve Azerbaycan’da büyük işlere imza atan İHA ve SİHA’lar, Türk şirketlerine de ticaret kapısı açtı. Savaştan TB2’ler sayesinde başarı i..
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK ..
Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı
Dünya

Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı

Rusya'nın Sibirya'da düzenlediği tatbikatta, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da sahadan sildiği Pantsirler dikkat çekti. Rus muha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay