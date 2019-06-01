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Ülker’den 47 ürün birden

Ramazan Bayramı için hazırlığını tamamlayan Ülker, 47 çikolata ve şekerleme çeşidiyle tüketicilere geniş bir seçenek sunuyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:02
Ülker’den 47 ürün birden

Ülker, Ramazan Bayramı’nda çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için yaptığı hazırlıkları tamamlayarak 47 ürün çeşidiyle raflardaki yerini aldı. Marka, hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payıyla öne çıkıyor.

Pazar büyüyor

Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, “2018 yılında toplam bayramlık çikolatalı pazarı 360 milyon liraya, bayramlık şekerleme pazarı ise 411 milyon liraya ulaştı. Bayram tüketiciler için olduğu kadar bizim için de önemli bir dönem. Üretim, pazarlama, satış teşkilatı başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumlulukla çalışırken; marketlerdeki tanıtım faaliyetleri için de 6 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnovasyona önem veriyoruz

Ülker’in 2018 yılında da hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında liderliğini devam ettirdiğini belirten Turhan, şu bilgileri verdi: “Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığını gözlemliyoruz. Yükselen trendle beraber hediyelik çikolata pazarı 2018 yılında yüzde 22 büyüdü. Ülker de pazarın üzerinde buna en fazla katkı sağlayan marka oldu. Uzmanlığımızın ve sürdürülebilir liderliğimizin temelinde çikolata üretmeye başladığımız ilk günden bugüne üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem yatıyor. Türkiye’de kakao çekirdeğinden paketlemeye kadar entegre üretim sürecinin tamamına hâkim en büyük markayız.

Doğu şekerleme, batı çikolata seviyor

Şekerleme tüketiminde birinciliğin yüzde 40’la Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olduğunu aktaran Turhan, çikolata tercihleriyle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “Bayram ziyaretlerinde paketli çikolatalar hediye olarak götürülüyor. Dökme çikolata evde tüketiliyor. Tüm bölgelerde fındıklı ve dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Tüketimleri bölgelere göre ayırdığımızda yüzde 32’yle Marmara ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 25’le İç Anadolu, yüzde 15’le Doğu ve Güneydoğu Anadolu izliyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:02
  1. Ülker
  2. Ramazan Bayramı
  3. çikolata ve şekerleme
  4. Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan
  5. hediyelik ve ikramlık çikolata
  6. Şekerleme tüketimi
  7. Güneydoğu Anadolu

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