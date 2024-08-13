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Ekonomi Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı!
Ekonomi

Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:03:00 -
Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı!

Ülker Bisküvi, 2024 yılının ilk yarısını 36,6 milyar TL ciroyla kapattı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31 oldu.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarıyıl cirosunun 36,6 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 69, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 31 olarak belirtildi. 

Şirketin büyümesini devam ettirdiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “80. yılını kutlayan, Türkiye’nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını hedeflediğimiz gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu dönemin önemli gelişmesi yurt dışına 20 ülkeden 100’den fazla uluslararası yatırımcı katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ülker’in ve 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı, 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı oldu. Ülkemize ve şirketimize olan güvenle bu tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ülkemize katma değer sağlarken, bölgemizde güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderlik sürüyor, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendi devam ediyor. 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarımıza her alanda ağırlık veriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 50 çift katlı tırımızla yılda 5,4 milyon km. daha az mesafe yapacak, 5.000 ton daha az karbon salımı gerçekleştireceğiz. Yerli tarım, yerel kalkınma ve çiftçi refahına odaklanıyor, çiftçilerimizle birlikte çalışarak onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Kırıkkale ve Çorum bölgesinde çalışmaları başlattık. 2030’a kadar 10.000 dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezlerimizle; yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma merkezleriyle şirketimizin faaliyetlerine ve sektörümüze değer oluşturacak projeler hayata geçiriyoruz. Bunlar inovatif, sektörde ayrışan ürünler geliştirmemize de katkı sağlıyor. Yılın ilk altı ayında 17, son 5 yılda 220’nin üzerinde yeni ürünle tüketicilerimizi buluşturduk. Bulunduğumuz kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz.”

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