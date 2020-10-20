Ülker dünyanın ağzını tatlandırıyor

Akit Ekonomi

Yıldız Holding markalarından Ülker, McVities ve Godiva’ya ait ürünlerin ihracatı devamlı artıyor. Bu ürünleri Avrupalı ve Asyalı tüketicilerle buluşturan İstanbul Gıda da gelirine gelir ekliyor.

Ürünlerimiz beğeniliyor

Bisküvilerinin ve çikolatalarının dünyada beğenilerek tüketildiğini anlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan ise her platformda ihracat başarılarıyla ön planda olduklarını dile getiriyor. Buyurgan, artan dış talebi karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydediyor. Her alanda ilerleme kat ettiklerini belirten Buyurgan, “Şükür ki şu anda 300’ü aşkın markamızla pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz” diyor.

Başarılı grafik sergiliyor

Türkiye’yi üretim ve ihracat merkezi haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Buyurgan, şunları söylüyor: “Gebze, Topkapı, Silivri ve Karaman’da bulunan fabrikalarımızda üretilen ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında tüketicilere sunuluyor. Ülker’in ihracatını yapan ve 2010’dan beri önemli başarılar ortaya koyan İstanbul Gıda da 100’ü aşkın ülkeye Ülker, McVities, Godiva markalı ürünler yolluyor. Şirket, hem 2017 hem 2018 hem de 2019’da iyi bir grafik sergiledi. İstanbul Gıda, gücü ve deneyimiyle Ülker Bisküvi’nin ürünlerini ihraç ediyor. Öyle görünüyor ki iki firma tarafından ortaya konulan başarılı model ve sinerjiyle ihracatımız artarak devam edecek.” Ekonomi yönetiminin ihracatçılara verdiği teşviklerin önemine dikkat çeken Buyurgan, “İnşallah biz de reel sektörün bir temsilcisi olarak hükümetimizin sunduğu vizyona üretimimiz, ihracatımız ve istihdamımızla katkıda bulunmaya, ekonomimizi atağa kaldırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanıyor.

Atılım halindeyiz

“Ülker Bisküvi’nin Türkiye’de 6, Suudi Arabistan’da 2, Kazakistan ve Mısır’da birer tane olmak üzere toplam 10 fabrikasında üretim yapıyoruz” açıklamasında bulunan Buyurgan, “2019’u 8 milyar liraya yakın satış geliri, 9 bine yakın çalışanla, 140 milyon lirayı geçen yatırım tutarıyla kapattık. Atılım halindeyiz. Gücümüzü markalarımızdan, Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemden alıyoruz. Satış ile dağıtım ağımız ve dijital dönüşümü ön planda tutmamızın da başarımızda büyük payı var” şeklinde konuşuyor.

İsrafsız ve verimli üretim

Ülker olarak israfsız ve verimli üretimi benimsediklerini vurgulayan Buyurgan, “Satış ve dağıtım ağımızı dijitalleştirerek şirketimizi kuvvetlendiriyoruz. Sürdürülebilirliği de tüm iş yapış süreçlerimize entegre etmiş durumdayız. 2014’ten bu yana karbon salım artış olmadan büyüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında iddialıyız. Her sene yayınladığımız raporlarla sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmaları ve belirlediğimiz hedefleri ilan ediyoruz. Hem çalışmalarımızla hem de raporlarımızla ödüllere lâyık görülüyoruz” dedi.