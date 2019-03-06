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Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi’nin 2018 yılında Türkiye operasyonlarını yüzde 17 büyütürken cirosunu da 5.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi’nin 2018 yılında Türkiye operasyonlarını yüzde 17 büyütürken cirosunu da 5.96 milyar TL olarak tamamladı.



Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2018 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Buna göre şirket; 2018 yılında satışlarını yüzde 23,4 artırarak 5.96 milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 76,4 artırarak 701 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, 2018 yıl sonu itibarıyla FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 28 artışla 939 milyon TL’ye ulaştırdı.



Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, konu ile ilgili değerlendirmesinde şirketin 2018 yılında ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümesini devam ettirdiğini belirterek, 2018’de elde edilen bu başarılı sonuçlarda, alınan yapısal kararların etkin biçimde uygulanmasının, yeni ürün tanıtımlarıyla pazardaki gücü perçinlemenin, organizasyonu katma değere odaklanacak şekilde yapılandırmanın, mevcut kaynakları verimli kullanmanın etkisi olduğunu dile getirdi.



Ülker Bisküvi’nin toplam atıştırmalık cirosunun 2018 yılında yüzde 25 büyüdüğüne dikkat çeken Tütüncü, "Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 17; ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi yüzde 41,5 oldu. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılında yüzde 28büyürken yıllık bazda FAVÖK marjı yüzde 15,8 ile rekor seviyeye ulaştı. İhracat büyümemizin önemli katalizörlerinden biri oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 38’e ulaştı" dedi.



İnovasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tütüncü, "Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Mozaik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva Masterpiece gibi 2018’e portföyümüze güç katacak inovasyonlarla başladık ve hız kesmeden devam ettik. Türkiye’deki tesislerimizi Godiva tablet çikolatalarının üretim üssü haline getirdik. Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Holding’den alınan Suudi Arabistan, Mısır’daki bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında alınan Kazakistan fabrikası, McVitie’s markasının Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması ve son olarak da 2018’de United Biscuits’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla önemli sinerjiler oluşturarak ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızda kârlı büyümeyi sürdürdük" ifadelerini kullandı.



Tütüncü, 2019 yılında da Ülker Bisküvi olarak enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için israfsız üretim modeliyle verimliliği arttıracak çalışmalara, yurtiçinde yatırımlara, maliyet avantajı oluşturacak projelere ve marka yatırımlarına devam edileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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