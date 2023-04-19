Ülker bayramda 55 ürün çeşidiyle evlere misafir olacak

Yıldız Holding markalarından Ülker, Ramazan Bayramı’nda yeni ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. Marka, şekerlemeleri ve çikolatalarıyla damakları tatlandıracak.

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (Chief Marketing Officer-CMO) Mustafa Kabakçı, 7’den 70’e her kesime ve farklı damak tatlarına hitap ettiklerini dile getirdi.

Seçenek çok

Kabakçı, “Bizim için bayramlar her zaman farklı geçer. Sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram ziyaretlerinde Ülker’in hediyelik ve ikramlık atıştırmalıkları ağızları tatlandırır. Ancak yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu kez bayrama buruk giriyoruz. Deprem felâketinin yol açtığı yaraları bir an önce iyileştirebilmek ve ortak üzüntülerimize bir nebze olsun teselli bulabilmek ümidini içimizde taşıyoruz. Her koşulda geleneklerimizi sürdürebilmek için müşterilerimize yine zengin ürün seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Portföylerine kattıkları yeni ürünlerin yanı sıra çikolatada 27, şekerlemede 28 olmak üzere toplamda 55 hediyelik ile ikramlık ürün hazırladıklarını aktaran Kabakçı, şunları söyledi: “Yeni ürünlerimize baktığımızda çikolata tarafında Mini Keyifler; fındıklı sütlü, tuzlu karamelli sütlü ve limonlu bitter çikolata çeşitleriyle raflarda yer alıyor. Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı bitter çeşitleriyle ağızları tatlandıracak. Şekerleme tarafında da çikolata dolgusu ve karamel lezzetiyle Choco Toffe bu bayramın favorisi olacak.

Anlamlı reklam filmi

Ayrıca hediyelik ürün gönderimi yapmak isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. ‘Bayram Paylaşmaktır’ temalı reklam filmimiz de televizyon, radyo ve dijital kanallarda tüketicilerimizle buluştu.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kabakçı, ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’de hediyelik çikolata ve şekerleme pazarı 2022 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 2 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 51’lik artış oldu. 2022 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 67’si paketli, yüzde 33’ü ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise tonajda 22 bin 600 tonu yakalarken yüzde 79’luk artışla toplam 961 milyon TL ciroya ulaştı. 2022 yılında Ülker olarak çikolatada tonajda yüzde 35.2, ciroda ise yüzde 38.3’lük pazar payına sahibiz.”