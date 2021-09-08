Ülker 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Ülker’in sürdürülebilirlik performansını ileri taşımak üzere çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, yeni hedefler belirleyerek bu yolculukta atılan adımları hızlandıracaklarını söyledi. Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini belirten Buyurgan, “Dayanıklılığımızın test edildiği bu süreç, aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi öngörülebilir büyük risklere karşı alınması gereken önlemleri de ön plana çıkardı. Biz de şirketimizde su ve enerji tasarrufundan insan kaynağına, atık yönetimi ve gıdanın korunmasından üretim kalitesine kadar pek çok konuda projeler ürettik.

Yatırımlar yüzde 30 arttı

2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2.000 teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre alanındaki yatırım ve harcamalarımız, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 3,4 milyon TL’ye ulaştı” dedi.