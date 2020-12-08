Ülkenin Sağlık Bakanı Stepanov kötü haberi duyurdu

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkenin sağlık sektöründeki sorunlar ve maaşların düşük olması sebebi ile doktor sıkıntısı çekildiğini belirtti.

Stepanov, "Eğer doktor maaşları bir düzenleme getirilerek yükseltilmezse, önümüzdeki yıllarda doktorsuz kalabiliriz. Sağlık personelleri çalışmak için Avrupa'nın diğer ülkelerini daha çok tercih etmeye başladı" dedi.

Ukrayna Sağlık Servisi'nin açıklamasında ise nisan ayından beri 5 binden fazla doktorun istifa ettiği bilgisi paylaşıldı.