Ülkenin resmi ajansı duyurdu! İran'da santralde patlama
İran resmi ajansı IRNA, sabah saatlerinde İsfahan kentindeki İslamabad Elektrik Santrali'nde patlama yaşandığını duyurdu. Patlamanın herhangi bir can kaybına neden olmadığı belirtildi.
İran'ın İsfahan kentindeki bir santralde patlama meydana geldi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kentteki İslamabad Elektrik Santrali'nin şalt sahasındaki patlama, sabah saatlerinde yaşandı.
Can kaybı yaşanmadı, faaliyetler aksamadı
Trafo arızasından kaynaklanan patlamada can kaybı olmazken tesisin faaliyetlerinde de aksama yaşanmadı.
İslamabad Elektrik Santrali'nin İsfahan'ın tüm elektriğini temin ettiği belirtiliyor.