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Dünya

Ülkenin resmi ajansı duyurdu! İran'da santralde patlama

İran resmi ajansı IRNA, sabah saatlerinde İsfahan kentindeki İslamabad Elektrik Santrali'nde patlama yaşandığını duyurdu. Patlamanın herhangi bir can kaybına neden olmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:48:00 - 2020-07-19 13:50:44
Ülkenin resmi ajansı duyurdu! İran'da santralde patlama

İran'ın İsfahan kentindeki bir santralde patlama meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kentteki İslamabad Elektrik Santrali'nin şalt sahasındaki patlama, sabah saatlerinde yaşandı.

Can kaybı yaşanmadı, faaliyetler aksamadı

Trafo arızasından kaynaklanan patlamada can kaybı olmazken tesisin faaliyetlerinde de aksama yaşanmadı.

İslamabad Elektrik Santrali'nin İsfahan'ın tüm elektriğini temin ettiği belirtiliyor.

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