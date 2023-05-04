Ülkenin güvenlik sorunu Ümit Özdağ'dan çok çirkin HÜDA PAR provokasyonu!
Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilen HÜDA PAR'ın Trabzo'ndaki seçim standına düzenlenen ikinci saldırı partililerin tepkisini çekti.
Ümit Özdağ ise Zafer Partililerin şiddet eylemine gelen tepkilere, çok çirkin ifadelerle karşılık verdi.
Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Özdağ, HÜDA PAR'lıları, vatan hainliği ile suçladı.
Özdağ mesajında, "HÜDA-PAR’lı vatan hainleri, domuz bağcılar, vatansever Trabzon halkının tepkisine neden şaşırdınız?" dedi.