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Ülkenin en agresif hakemi Fırat Aydınus yardımcısına küfür etti! Hakemliği bitebilir

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus'un hakemliğinin bitebileceği iddia edildi.

07 Mart 2019 Perşembe 20:00
Ülkenin en agresif hakemi Fırat Aydınus yardımcısına küfür etti! Hakemliği bitebilir

Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus, daha önce de benzer olaylara karıştı.

Malatyaspor-Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus'un, yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği ve bu yüzden ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi. Bu durum akıllara Aydınus'un daha önce gündeme geldiği olayları getirdi.

Melo'ya küfretti

Fırat Aydınus'un 2015 yılında oynanan Galatasaray-Akhisar Belediye maçında Melo'yla yaşadığı diyalog sonrası küfrettiği kameralara yansımıştı. Aydınus daha sonra küfrettiğini ancak bunun Melo'ya olmadığını ifade etmişti. Deneyimli hakem herhangi bir ceza almamıştı.

Aydınus bu kez 2017 yılında Kayserispor-Osmanlıspor mücadelesinde kendisine, "S...r git" diyen Tugay Kacar'a, "Bana s... git diyemezsin şimdi sen s... git" diyerek kırmızı kart göstermişti.

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden biri olan Aydınus'un en fazla akıllarda kalan anları ise Şubat 2018'de oynanan Alanyaspor-Konyaspor mücadelesinde yaşandı. Dördüncü hakemine eliyle işaret yapan Fırat Aydınus'un, "Beni delirtme" diyerek bağırması gündeme oturmuştu.

Bursalı Lima'ya meydan okudu

Bu sezonun ilk yarısında oynanan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasında Bursasporlu Lima'yla atışan Aydınus, önce sarı kart göstermiş ardından ise Brezilyalı oyuncuya uzun uzun bakmıştı. 45 yaşındaki hakemin Lima'ya adeta meydan okuyan bakışları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:00
  1. Malatya
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