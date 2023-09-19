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Gündem Ülkenin düştüğü bataklığa bakın! Parkta ahlaksızlık yaptılar, tepki gösterenlere küfür yağdırdılar!
Gündem

Ülkenin düştüğü bataklığa bakın! Parkta ahlaksızlık yaptılar, tepki gösterenlere küfür yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:01:00 - 2023-09-19 13:04:37
Ülkenin düştüğü bataklığa bakın! Parkta ahlaksızlık yaptılar, tepki gösterenlere küfür yağdırdılar!

Eskişehir'de duyarlı vatandaşlar, sokak ortasında ahlaksız hareketlerde bulunan gençlere tepki gösterdi.

Eskişehir'de duyarlı vatandaşlar, sokak ortasında ahlaksız hareketlerde bulunan gençlere tepki gösterdi.

Eskişehir'de, ailelerin ve çocukların olduğu Kanlıkavak Parkı'nda, gençlerin sergilemiş olduğu ahlaksız hareketler dikkat çekti.

Ahlaksız gençlerin halka açık bir parkta segiledikleri müstehcen hareketler, duyarlı vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Gençleri uyaran duyarlı vatandaşlar, "Gözümüzün önünde yapamazsınız." derken ahlaksızlığın içinde yer alan genç kız, vatandaşlara küfürler yağdırarak "Ailemin haberi var." ifadelerini kullandı.

Kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılan o görüntüler gündem oldu.
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