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Ekonomi “Ülkemizin katılım sigortacılığında rehber ülke olması hedefleniyor”
Ekonomi

“Ülkemizin katılım sigortacılığında rehber ülke olması hedefleniyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları” etkinliğine video konferans yöntemiyle katılarak “Sigorta Paneli”nin açılış konuşmasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:08:00 -
“Ülkemizin katılım sigortacılığında rehber ülke olması hedefleniyor”

Ülke ekonomisine tasarruf sağlama işlevini yerine getiren sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün her geçen yıl istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini aktaran Elvan, sektörde 63 şirketin faaliyet gösterdiğini, aktif toplamının 284 milyar liraya, toplam primlerin 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısının 12,5 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Hazırlıklara başlandı

Elvan, DASK’a benzer şekilde kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından da her yıl çiftçi ve üreticiye önemli tutarda destek sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Kamu şirketlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla kamu sigorta ve emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta AŞ ve Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ altında birleştirildi. Önümüzdeki dönemde, sektörü daha ileri taşımak adına somut adımlar atacağız. Vatandaşlarımızın BES sistemi aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, katılım sigortacılığının geliştirilmesi için de hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilmesi amaçlanıyor. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılıp, ülkemizin katılım sigortacılığı alanında rehber ülke olması hedefleniyor.”

74 milyon TL ödendi

Elvan, sigorta sektörünün ilk günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attığını belirterek, “Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Sektör Kovid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti” dedi

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