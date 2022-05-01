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Ekonomi Ülkemizin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor
Ekonomi

Ülkemizin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor

Bakan Varank, Türkiye’nin üretim kabiliyetlerinin güçlü olduğunu kaydederek, “Bunu firmalarımız görüyor ve çalışmalarını hızlandırıyor. Ülkemizin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor” mesajlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 11:24:00 -
Ülkemizin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çeken ifadeler kullandı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi üretim ve ihracatla büyütmenin yollarına bakan bir iktidar olduklarının altını çizdiğini aktardı.

Çalışmalar hızlanıyor

Pandeminin ardından Türkiye’nin üretim kabiliyetlerinin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Varank, şunları söyledi: “Gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki firmalarımız Türkiye’nin üretim kabiliyetlerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyorlar. Çalışmalarını hızlandırıyorlar. Daha iyi bir yere gelmek, alternatif tedarikçi olmak için yarışıyorlar. Bunu yatırımlardan da anlıyoruz. Ülkemizin her tarafında yatırımlar harıl harıl devam ediyor. Gelinen aşamada binaları inşa edebilirsiniz, makine teçhizatı koyabilirsiniz ama üretim yapmanın yolu emekçi kardeşlerimizden geçiyor. Cefakâr, vefakâr, iş yerlerini sahiplenen emekçi kardeşlerimiz sayesinde son dönemde üretimde ciddi bir ivme yakaladık. Ben onun için her gittiğim yerde emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun.”

Başaramayacağımız bir şey yok

Varank, ülkeye gelen global markalara neden Türkiye’yi tercih ettiklerini sorduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bize ‘Biz dünyanın her tarafında fabrikalarımızda üretim yapıyoruz ama sizin çalışanınız, çalıştığı yeri kendi evinden farklı görmüyor. İş yerine sahip çıkıyor. Bu durumu Türkiye’de bulunan fabrikalarımızda müşahede ediyoruz” cevabını veriyorlar. Bu aslında bizim medeniyetimizden, kültürümüzden, gelenek göreneğimizden, inancımızdan gelen bir anlayış. İşverenimiz de bu gelenek ve görenekten yola çıkarak çalışanın hakkını koruyup kolluyor ki bir insan burada 18-20 sene görev yapıyor. Emekçi-işveren dayanışmasını sağladığımız sürece Allah’ın izniyle Türkiye’nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz.”

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