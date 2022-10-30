Ülkemiz ayrıcalıklı konumunu güçlendirecektir

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını bu yılın 8 ayında 41 milyon 438 bin 206 kişi ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye’de bakir doğal yapılar ve ekosistemlerle bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

48 milli park, 261 tabiat parkı...

Geçen yıl koruma statüsü 628 olan alan sayısı bu yıl itibarıyla 633’e çıkarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların bu bölgelerle iç içe yaşamalarına imkân sağlamak amacıyla ülke genelinde 48 milli park, 261 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı, 113 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal önemi haiz sulak alan ve 22 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu. Bu alanları, 2015’te 12 milyon 500 bin, 2016’da 16 milyon 813 bin 412, 2017’de 24 milyon 750 bin 594, 2018’de 35 milyon 300 bin, 2019’da 42 milyon 872 bin, 2020’de, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen, 32 milyon 796 bin ve geçen yıl 51 milyon 756 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 8 aylık döneminde bu yerlere gidenlerin sayısı 41 milyon 438 bin kişiyi buldu.

Bu yıl en çok Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziranda 5 milyon 860 bin, temmuzda 9 milyon 672 bin ve ağustosta 10 milyon 220 bin kişi olmak üzere 25 milyon 754 bin 211 kişi ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde 14 milyon 219 bin kişi rotasını milli parklara çevirirken 11 milyon 534 kişi de tercihi tabiat parklarından yana kullandı. Yine 3 aylık süreçte milli park ve tabiat alanlarında 3 milyon 560 bin kişi konaklamalı ziyaret gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde korunan alanlar içinde Muğla’daki Marmaris Milli Parkı, 5 milyon 993 bin 32 kişiyle, en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Parklara ilgi yoğun

Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı 5 milyon 357 bin 237 ziyaretçiyle ikinci, Kocaeli’deki Ormanya Tabiat Parkı 3 milyon 402 bin 881 ile üçüncü sırada yer alırken, Gaziantep’teki Burç Tabiat Parkı 2 milyon 133 bin 130 ziyaretçiyle dördüncü oldu.

Bu parkları 2 milyon 131 bin ziyaretçiyle Bursa Uludağ Milli Parkı, 2 milyon 107 bin ziyaretçiyle Konya Beyşehir Gölü Milli Parkı, 1 milyon 534 bin ziyaretçiyle Trabzon Uzungöl Tabiat Parkı, 1 milyon 436 bin ziyaretçiyle Balıkesir Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, 1 milyon 145 bin ziyaretçiyle Aydın Dilek Yarım Adası ve Büyük Menderes Milli Parkı ile 680 bin ziyaretçiyle Rize Kaçkar Dağları Milli Parkı izledi.

‘Dünyada doğa turizminde ilk 5 ülke içerisine girme’ hedefi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya yönelik değerlendirmesinde, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirerek, doğayı korumanın geleceği korumak anlamına geldiğini söyledi.

Orta kuşak coğrafyasındaki Türkiye’nin, deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 5 bin metre yüksekliğe kadar değişken bir topoğrafyaya, farklı iklim koşullarına ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğuna işaret eden Kirişci, “Doğal zenginliğin korunarak sürdürülmesi, ülkemizin bu alandaki ayrıcalıklı konumunu güçlendirecektir” dedi. Cezbedici özelliğe sahip bu alanların korunması ve yönetilmesinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu anımsatan Kirişci, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda ‘dünyada doğa turizminde ilk 5 ülke içerisine girme’ hedefi doğrultusunda DKMP Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası’nda ‘TOB-26 Doğa Turizmi potansiyelimizin ortaya çıkarılarak doğa turizminde uluslararası marka haline gelinmesi’ bir eylem olarak belirlenmiştir.”