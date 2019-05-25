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"Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi"

- A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez aday kadroya çağrılan Antalyasporlu Nazım Sangare, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı- Nazım Sangare: "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:14
"Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi"


ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare, "Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi." ifadesini kullandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna ilk kez çağrılan defans oyuncusu Nazım Sangare, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sangare, büyük beğeni alan paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi ve uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız, hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup, bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler."

Öte yandan, Antalyasporlu orta saha oyuncusu Doğukan Sinik ise 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Antalyaspor Kulübü, milli takımların aday kadrolarına davet edilen iki futbolcusunu kutladı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:14
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Antalya
  3. Antalyaspor
  4. Doğukan Sinik
  5. Futbol
  6. Nazım Sangare
  7. Ümit Milli Futbol Takımı

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