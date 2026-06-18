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#1
Foto - Dijital tehlikeye karşı düğmeye basıldı! BAE’den sosyal medyaya yaş sınırı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulunda çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar alındı.

#2
Foto - Dijital tehlikeye karşı düğmeye basıldı! BAE’den sosyal medyaya yaş sınırı

Kararla birlikte ülkede sosyal medya kullanımına yönelik asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Bu karar, 15 yaş altı çocukların kişisel sosyal medya hesabı oluşturmasını veya mevcut hesapları kullanması yasaklıyor ayrıca söz konusu kullanıcıların bu platformların tüm özelliklerine erişimi de kısıtlıyor.

#3
Foto - Dijital tehlikeye karşı düğmeye basıldı! BAE’den sosyal medyaya yaş sınırı

Haberde ifadelerine yer verilen BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, söz konusu düzenlemenin, BAE'nin dijital alanda çocukların korunmasına yönelik öncü bir model oluşturma ve teknoloji kullanımındaki hızlı değişimlere uyum sağlayarak dijital güvenliği artırma hedefini yansıttığını ifade etti.

#4
Foto - Dijital tehlikeye karşı düğmeye basıldı! BAE’den sosyal medyaya yaş sınırı

Çocukların güvenli, dengeli ve yaşlarına uygun bir dijital ortamda teknolojiden faydalanmalarını amaçladıklarını vurgulayan Al Mektum, ebeveyn izninin, getirilen yasaklar ve kısıtlamalara bir istisna olarak değerlendirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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