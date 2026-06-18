Fenerbahçe camiasına bir borcu olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. Bugün dünya futbolunda 5 trend takım var: PSG, Bayern Münih, Barcelona, Manchester City, Arsenal... 99 puan kazandığımız dönemde o gün nasıl futbol oynattıysak, taraftarlarımız bu takımları izlerlerse biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Bu sene hep birlikte hareket etmeliyiz, mücadele etmeliyiz. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle çok iyi bir sezon geçireceğimizi ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Fenerbahçe ruhunu kulübe geri getirmeleri gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'ye gelip, heyecanlı olmamak elde değil. Burası bizim yuvamız, burada hayatım geçti. Sonuna kadar savaşan, kazanma hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum. Bunu daha önce başardık. Bana büyük bir destek var. Ayrıca büyük bir çaba var. Yabancı futbolcular var, geçen sene baktığımda beden dilleri iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunlar, ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Onlara Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatacağım. Daha güçlü olmak için büyük bir çaba var." yorumunu yaptı.