Hasan İmamoğlu'ndan şok itiraf! 'Oğlum cahillik yaptı!' Baba İmamoğlu Erdoğan ile görüşme talep etti!

Savcı Sayan, Hasan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yakın bir isme giderek, "Oğlum bir cahillik yaptı. Beni Erdoğan ile görüştürün" dediği ve oğlu için yardım talep ettiğini öne sürdü.

Savcı Sayan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sayan, baba İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için girişimde bulunduğunu öne sürdü.

"BENİM OĞLUM CAHİLLİK YAPTI"

Hasan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yakın bir isimle temas kurduğunu belirten Sayan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın ve etkili bir isme gidip, 'Benim oğlum cahillik yaptı. Beni Cumhurbaşkanımızla görüştürün. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.' dediğiniz doğru mu, değil mi? Bu yönde bir girişimde bulundunuz mu, bulunmadınız mı?" ifadelerini kullandı.

AÇIK VE NET BİR CEVAP VERMEK ZORUNDADIR

Siyasetteki son tartışmalara atıfta bulunarak konuyu değerlendiren Sayan, şunları kaydetti:

"Çünkü günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu'nu Külliye ile görüşmekle, AK Parti ile temas kurmakla suçlayanlar, bugün benzer iddialar kendi kapılarına dayandığında kamuoyuna açık ve net bir cevap vermek zorundadır."

AÇIK, NET VE DÜRÜST BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Gerçekleri bildiklerini vurgulayan Sayan, Hasan İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, "Ancak sizden beklediğimiz şey; açık, net ve dürüst bir açıklamadır. Kamuoyu adına soruyoruz: Bu görüşme talebi oldu mu, olmadı mı?" dedi.