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Dünya Ülkede uçak seyahatlerine 'aşı' zorunluluğu getirildi!
Dünya

Ülkede uçak seyahatlerine 'aşı' zorunluluğu getirildi!

Koronavirüs vaka sayısının toplam 2 milyon 5 bin 991 bin olduğu Irak'ta kasımdan itibaren yurt içi ve yurt dışı uçak seyahatlerinde Covid-19 aşısının zorunlu olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 19:28:00 -
Ülkede uçak seyahatlerine 'aşı' zorunluluğu getirildi!

Irak’ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kasımdan itibaren yurt içi ve yurt dışı uçak seyahatlerinde Covid-19 aşısının zorunlu olacağı belirtildi.

Irak’ta uçak seyahatlerinde yolculara Covid-19 aşısı zorunlu hale getirildi. Irak Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yurt dışı veya yurt içi seyahat edecek tüm yolculara kasım ayından itibaren Covid-19 aşısının zorunlu olacağı duyuruldu.

Aşı kartı göstermek zorunlu olacak

Kararın Irak Bakanlar Kurulu tarafından verilen talimat uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, Irak havalimanlarından yolculuk yapacak olan tüm Iraklı yolcuların uluslararası Covid-19 aşı kartını göstermelerinin gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, özel nedenlerden dolayı aşı olamayan veya son 3 ay içerisinde korona virüs geçiren yolculardan ise PCR testi yaptırmaları gerektiği ifade edildi.
Irak’ta geçtiğimiz sene şubat ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana 2 milyon 5 bin 991 bin vaka, 22 bin 302 can kaybı kayıtlara geçti.

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