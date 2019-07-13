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Ülkede sular durulmuyor! Televizyon kanalı binasına bomba atarlı saldırı

Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba atarlı saldırı yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
Ülkede sular durulmuyor! Televizyon kanalı binasına bomba atarlı saldırı

Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişilerce bomba atarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kiev’deki 112 Ukraine televizyonundan yapılan açıklamada “13 Temmuz gecesi, Degtyrevskaya Caddesi’nde kimliği belirsiz iki kişi 112 Ukraine binasına bomba atarla ateş etti” ifadeleri kullanıldı.

Kiev polisi şüphelilerin arandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, polis tarafından binanın dış kısmı zarar gördü ve olay mahali kordona alındı. Yapılan aramalar sonucunda saldırıda kullanılan bomba atarın atış tüpü bulundu ve incelemeye gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
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