Ülkede sular durulmuyor! Televizyon kanalı binasına bomba atarlı saldırı Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba atarlı saldırı yapıldı.

Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişilerce bomba atarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Kiev’deki 112 Ukraine televizyonundan yapılan açıklamada “13 Temmuz gecesi, Degtyrevskaya Caddesi’nde kimliği belirsiz iki kişi 112 Ukraine binasına bomba atarla ateş etti” ifadeleri kullanıldı. Kiev polisi şüphelilerin arandığını bildirdi. Açıklamaya göre, polis tarafından binanın dış kısmı zarar gördü ve olay mahali kordona alındı. Yapılan aramalar sonucunda saldırıda kullanılan bomba atarın atış tüpü bulundu ve incelemeye gönderildi.

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