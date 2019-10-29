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Dünya

Ülkede şiddetli yağışlar 228 mahkumun firarına neden oldu

Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde 500'e yakın hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin duvarının zarar görmesi sonucu 228 mahkum firar etti.

2019-10-29 15:21:00 -
Ülkede şiddetli yağışlar 228 mahkumun firarına neden oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde 228 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 500'e yakın hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin duvarının zarar gördüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerini de yaraladılar

Olay sonrası 228 mahkumun hapishanedeki bazı güvenlik güçlerini de yaralayarak firar ettiğini belirten Omodara, bazılarının bölge sakinlerince yakalanıp polise teslim edildiğini kaydetti.

Omodara, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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