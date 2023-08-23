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Dünya Ülkede şiddetli deprem! 6.2 ile sallandılar
Dünya

Ülkede şiddetli deprem! 6.2 ile sallandılar

Yeniakit Publisher
2023-08-23 19:48:00 -
Ülkede şiddetli deprem! 6.2 ile sallandılar

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Arjantin’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin’de 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. USGS, merkez üssü Santiago del Estero kentinin 130 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 568 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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