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Dünya Ülkede protestolara başladılar: Rusya gitmeli, Türkiye'yi istiyoruz
Dünya

Ülkede protestolara başladılar: Rusya gitmeli, Türkiye'yi istiyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Rusya'nın Dağlık Karabağ'da barış gücü olarak yer alacak olması Bakü'deki vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan gelişmeler sonrası halk sokaklarda protestolara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:51:00 -
Ülkede protestolara başladılar: Rusya gitmeli, Türkiye'yi istiyoruz

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto etti. Protestoda, 'Rusya git, Türkiye kal' sloganları atıldı.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti.

Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla  "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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