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Dünya Ülkede ortalık karıştı! BAE destekli güçler ateş açtı
Dünya

Ülkede ortalık karıştı! BAE destekli güçler ateş açtı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek isteyen göstericilere BAE destekli güçler tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:48:00 -
Ülkede ortalık karıştı! BAE destekli güçler ateş açtı

Büyük bir insani krizin ve iç savaşın yaşandığı Yemen'de Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde başta elektrik olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek isteyen göstericilere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler tarafından ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek isteyen göstericiler Mukella kentinde ana yolları trafiğe kapatarak araç lastikleri yaktı. Bu sırada ise BAE destekli "Nuhba (Seçkin) Hadramiyye Güçleri" tarafından kalabalığı dağıtmak adına yoğun şekilde ateş açıldı, göstericiler de açılan ateşe taş atarak karşılık verdi.

Çıkan olaylar sonucu bazı göstericilerin yaralandığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kim bu Nuhba Hadramiyye Güçleri?

2015 yılında kurulan Nuhba Hadramiyye Güçleri, eğitimlerini Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait kamplarda tamamladı. BAE tarafından desteklenen "Nuhba Hadramiyye Güçleri"nin mensupları Hadramevt ilinde bulunuyor.

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