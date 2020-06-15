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Dünya

Ülkede korkunç olay! Dev timsahın karnı açıldı, yuttuğu kadının parçaları çıktı

Endonezya'da bir kadın, balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Polisler tarafından öldürüldükten sonra karnı açılan dev timsahın midesinden 45 yaşındaki kadına ait uzuvlar çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:38:00 -

Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde bir kadın (45), balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Öldürülen dev timsahın midesinden, kadına ait uzuvları çıktı.

Kadını nehrin derin sularına çekti

Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkesinin Kuzey Kalimantan bölgesinde cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatimah adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu. Fatimah’ın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.

Timsahın karnı açıldı, kadına ait vücut parçaları çıktı

Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatimah’a ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.

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