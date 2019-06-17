0553 313 94 23

Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü

Güney Afrika'da kutlamadan dönen otobüsün taksiyle çarpışması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü

Güney Afrika'nın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

Limpopo Eyaleti Sözcüsü Moatshe Ngoepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik Günü" kutlamalarından dönen yolcu otobüsünün, Polokwane-Maphalle kara yolunda bir taksiyle çarpıştığını belirtti.

Ölenlerin çoğu genç

Ngoepe, kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Çok sayıda gencin bu şekilde hayatını kaybetmesi kesinlikle yıkıcı. Güney Afrika hükümeti ve halkı adına, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
  1. Güney Afrika
  2. trafik kazası
  3. Limpopo Eyaleti Sözcüsü Moatshe Ngoepe
  4. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yayalar için artık tehlike oluşturmayacak
    1. Yayalar için artık tehlike..
    2. Ahlat’ta bahar şenliği
    3. CHP’den imamlara mektup
    4. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    5. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    6. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    7. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    8. Freni boşalan kamyon yan yattı
    9. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    10. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    11. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    12. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    13. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    14. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    15. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    16. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    17. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    18. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    19. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    20. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    21. Dana Ferdinand, baba oldu
    22. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    23. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    24. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    25. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    26. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    27. Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele..
    28. Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü
    29. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş..
    30. Diyarbakırlı çiftçilere, anız..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!