Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü Güney Afrika'da kutlamadan dönen otobüsün taksiyle çarpışması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'nın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. Limpopo Eyaleti Sözcüsü Moatshe Ngoepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik Günü" kutlamalarından dönen yolcu otobüsünün, Polokwane-Maphalle kara yolunda bir taksiyle çarpıştığını belirtti. Ölenlerin çoğu genç Ngoepe, kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Çok sayıda gencin bu şekilde hayatını kaybetmesi kesinlikle yıkıcı. Güney Afrika hükümeti ve halkı adına, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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